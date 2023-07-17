Роспотребнадзор принял меры из-за неизвестного заболевания в Египте Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В египетской провинции Кена зафиксированы случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге, сообщается в Telegram-канале российского Роспотребнадзора. Чтобы исключить риски завоза инфекции, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль рейсов из Египта.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль из-за случаев неустановленного заболевания в этой стране. По информации ведомства, он осуществляется с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

В провинции Кена [в Египте] зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Его симптомы схожи с лихорадкой денге. Чтобы исключить риски завоза, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль, — говорится в сообщении.

Отмечается, что симптомы неизвестного заболевания схожи с лихорадкой денге. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.).

Ранее сообщалось, что у группы жителей египетской деревни Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. По информации Министерства здравоохранения страны, больные жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение.

Прошлым летом в индийском штате Уттар-Прадеш за неделю умерли 68 человек от неизвестного заболевания. Недуг сопровождался высокой температурой и сильным обезвоживанием. Он походил по симптомам на лихорадку денге, но возбудителя в телах умерших не обнаружили. Из 68 умерших 40 были детьми.