В Индии 68 человек умерли за неделю от неизвестной вирусной лихорадки

В индийском штате Уттар-Прадеш за неделю умерли почти 70 человек от ранее неизвестного заболевания. Об этом сообщает The Times of India.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Индии, заболевание сопровождается очень высокой температурой и сильным обезвоживанием. Данный недуг очень похож по симптомам на лихорадку денге, но возбудителя в телах умерших не обнаружили. Из 68 умерших 40 были детьми.

Ранее сообщалось, что в Экваториальной Гвинее обнаружен новый смертельно опасный вирус. ВОЗ подтвердила, что уже есть умерший после заражения. Местные врачи списали болезнь у пациента на вирус Эбола. Однако только после кончины заражённого специалисты поняли, что причиной является ранее неизвестная форма вируса, которую нашли в тканях умершего. Как отмечают местные медики, вероятность смерти при заражении варьируется в пределах от 24% до 88%. Как отмечают эксперты, переносчиками вируса служат летучие мыши.