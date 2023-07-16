У жителей египетской деревни обнаружили неизвестное заболевание Минздрав: у жителей деревни к югу от Каира выявлены симптомы неустановленного заболевания

Фото: Shrooq El-Sayed/Keystone Press Agency/Global Look Press

У группы жителей египетской деревни Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира, выявили симптомы неустановленного заболевания. По информации министерства здравоохранения страны, больные жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. При этом ни в одном из случаев заболевания госпитализация не понадобилась.

Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора, у пациентов были взяты анализы, — говорится в заявлении Минздрава.

В свою очередь газета Al-Ahram пишет, что власти направили в деревню порядка 50 автомобилей с медиками. Также были взяты пробы питьевой воды.

По разным данным, на симптомы неустановленной болезни жаловались от 200 до одной тысячи местных жителей.

В конец 2022 года в афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, заражено около 80 человек, два ребенка скончались. Заболевание было выявлено в округе Шахджой. У заболевших наблюдалась высокая температура и кровотечение из носа.

Кроме того, прошлым летом в индийском штате Уттар-Прадеш за неделю умерли 68 человек от неизвестного заболевания. Недуг сопровождался высокой температурой и сильным обезвоживанием. Он походил по симптомам на лихорадку денге, но возбудителя в телах умерших не обнаружили. Из 68 умерших 40 были детьми.