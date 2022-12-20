В Афганистане сообщили о вспышке неизвестной болезни, два ребенка погибли Tolo News: в Афганистане 80 человек заразились неизвестным заболеванием, двое от него погибли

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, заражено около 80 человек, два ребенка скончались, сообщает телеканал Tolo News. Глава управления здравоохранения провинции Абдул Хаким указал, что заболевание было выявлено в округе Шахджой.

Отмечается, что у заболевших наблюдаются следующие симптомы: высокая температура и кровотечение из носа.

На данный момент около 80 человек заразились этой болезнью, двое детей умерли, — говорится в сообщении.

Ранее издание «КП-Новосибирск» сообщило, что кошки из Новосибирска стали массово заражаться неизвестным вирусом. Зоозащитница Анна Стародуб рассказала, что у заболевших животных наблюдаются одинаковые симптомы и течение болезни, которое можно охарактеризовать как тяжелое. Кошки страдают от диареи и рвоты, из-за чего у них наступает обезвоживание. Все заразившиеся животные были привиты, уточнила волонтер.

О вспышке неизученной болезни среди косуль в Курганской области стало известно в октябре. У животных течет пена изо рта, кровоточат и гноятся глаза, они ходят кругами и бьются в конвульсиях. Ветеринары единогласно заявили, что столкнулись с таким впервые.