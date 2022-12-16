У новосибирских кошек выявлено массовое заражение опасным вирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошки из Новосибирска массово заражаются неизвестным вирусом, сообщает «КП-Новосибирск». Зоозащитница Анна Стародуб рассказала, что у заболевших животных наблюдаются одинаковые симптомы и течение болезни, которое можно охарактеризовать как тяжелое. Кошки страдают от диареи и рвоты, из-за чего у них наступает обезвоживание. Все заразившиеся животные были привиты, уточнила волонтер.

Основные симптомы — диарея и рвота. Из-за этого у животных наступает обезвоживание. Плюсом плохое самочувствие и болезненность отбивают аппетит. А если у котов получается поесть, еда сразу же выходит назад. <..> Также у котов повышена температура, — перечислила Стародуб.

Зоозащитница уточнила, что летальный случай пока был только один. По симптомам болезнь напоминает панлейкопению, кальцивироз и вирусный гастроэнтерит, но комплексного тестирования волонтеры провести не могут из-за нехватки средств. Помимо того, лечение животных также обходится дорого — курс антибиотиков лишь для одного кота может обойтись в 10 тысяч рублей.

Ветеринар Марина Москалькова пояснила: чтобы определить происхождение вируса, необходимо провести комплексное тестирование заразившихся и уже исходя из его результатов проводить лечение. Также она отметила, что в приютах кошки болеют чаще из-за некорректных условий содержания.

В Новосибирске, как и во многих городах России, нет нормальных приютов, в них нет шлюзов, изоляции вновь отловленных животных, там скученное содержание! В основном это квартиры, не приспособленные для содержания животных дома. Без нормального микроклимата, хорошего кормления. Вовремя сделанных обработок от экто- и эндопаразитов, вакцинации по схемам. Вот животные и болеют, — сказала Москалева.

Зоозащитница Любовь Томирис ранее рассказала, что зараженная аспергиллезом сова из Красноярского края чуть не погибла из-за того, что женщина из Лесосибирска, которая должна была передать ее для лечения зоозащитникам, не хотела с ней расставаться. По ее словам, женщина все время переносила и задерживала передачу больной птицы и в итоге призналась, что не хочет отдавать ее, так как «эту сову многие хотят». В итоге к делу был привлечен региональный охотинспектор, который объяснил женщине, что она нарушает российские законы, и той пришлось отдать птицу.