Пена изо рта, гной из глаз: на Урале косули заразились неизвестной болезнью В Курганской области около 30 косуль заразились неизвестной болезнью

Фото: Erhard Nerger/imagebroker.com/Global Look Press

В Курганской области выявили около 30 косуль, зараженных неизвестной болезнью, передает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что у животных течет пена изо рта, кровоточат и гноятся глаза, они ходят кругами и бьются в конвульсиях, однако ветеринары говорят, что сталкиваются с таким впервые.

У косуль взяли пробы и отправили в лабораторию. По одной из версий, животные могли отравиться химикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, однако специалисты ждут результатов экспертизы.

По словам местных охотников, косули с такими симптомами встречались еще весной, однако сейчас их число увеличилось. Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона поручил усилить патрулирование на территориях арендуемых охотничьих угодий, чтобы своевременно выявлять павших и больных животных.

Ранее в Волгограде объявили охоту на неадекватно ведущую себя лосиху. По словам лесников, у животного травмированы лапы и голова, а также слабое зрение. Из-за этого зверь слабо ориентируется в пространстве и мечется. Специалисты полагают, что при встрече с человеком лосиха может навредить ему.