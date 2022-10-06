Новости регионов: в Волгограде объявили охоту на неадекватную лосиху

Фото: shutterstock.com

Военком Карелии отказал в медицинской комиссии мобилизованному с пороком сердца. Как пишет издание, военком не имеет полномочий оценивать наличие либо отсутствие у призывника заболевания. По этому вопросу решение может принимать только военно-врачебная комиссия. В таких ситуациях стоит направлять жалобы в прокуратуру либо в другие инстанции.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Песчаная пустыня образовалась в Курском округе Ставропольского края. Это произошло из-за нерационального использования земель сельхозназначения, пишет newstracker.ru. По словам местных жителей, на протяжении ряда лет они стали замечать, что на бывших пастбищах у поселка стали проявляться признаки пустыни. В тех местах, где раньше росла трава, стал появляться песок.

Удмуртия

После стрельбы в ижевской школе № 88 за психологической помощью обратились более одной тысячи человек. К специалистам общались как пострадавшие, так и их родственники. Многие люди имели симптомы депрессивного расстройства, пишет udm-info.ru.

Фото: vk.com/typical_izhev/Global Look Press

Ростовская область

Средняя заработная плата учителей в Ростовской области в нынешнем году достигла 34 тысяч рублей, пишет rostovgazeta.ru. При этом только 2% жителей области согласились, что это является достойной для учителя зарплатой. Примерно около трети респондентов считают, что учителя должны получать от 61 до 100 тысяч рублей. Более того, 59% опрошенных уверены, что учителя должны получать более 100 тысяч рублей в месяц.

Республика Татарстан

В Набережных Челнах состоялась свадьба местной жительницы и гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации, пишет inkazan.ru. В настоящее время мужчина уже направлен в Казань, где проходит обучение. В Набережные Челны он приехал только для бракосочетания.

Волгоградская область

Охоту на неадекватно ведущую себя лосиху объявили в Волгограде, пишет novostivolgograda.ru. По словам лесников, у животного травмированы лапы и голова, а также слабое зрение. Из-за этого зверь слабо ориентируется в пространстве и мечется. Специалисты полагают, что при встрече с человеком лосиха может навредить ему.

Нижегородская область

Нижегородка не отвечала на звонки мошенников, но все равно потеряла деньги, сообщает newsnn.ru. Всего у нее было похищено 140 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к телефону девушки была подключена переадресация, благодаря чему мошенники украли ее средства.

Свердловская область

В Невьянске женщина стала выкидывать из окна на улицу стиральный порошок, пишет tagilcity.ru. Вслед за порошком женщина начала выбрасывать туалетную бумагу, салфетки, а также офисную бумагу. Чтобы успокоить женщину, сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь в квартиру.

Оренбургская область

Торговые центры в Оренбурге несут убытки из-за падения посещаемости. Как информирует 56orb.ru, в зависимости от расположения ТЦ посещаемость за последние недели снизилась от 1% до 15%. Специалисты связывают это с антиковидными ограничениями и санкциями.

Тюменская область

В Тюмени бизнесмен организовал военно-мобилизационные курсы для добровольцев. Как пишет nashgorod.ru, на занятиях используются макеты ранений, а также тренажеры для оказания реанимационной помощи. Бизнесмен предоставил для их проведения коммерческие площади, а также подобрал преподавателей. Питание слушателей помогли организовать другие предприниматели.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омская область

У Омска в ближайшем будущем появятся два новых города-побратима, пишет gorod55.ru. Ими станут Минск и Гомель. Как отмечается, с этими городами в 2013 году местные власти установили партнерские отношения. С европейскими городами-партнерами отношения прекращены.

Карелия

Военком Карелии отказал в медицинской комиссии мобилизованному с пороком сердца, сообщает karelinform.ru. Как пишет издание, военком не имеет полномочий оценивать наличие либо отсутствие у призывника заболевания. По этому вопросу решение может принимать только военно-врачебная комиссия. В таких ситуациях стоит направлять жалобы в прокуратуру либо в другие инстанции.

Приморский край

В мэрии Владивостока опровергли информацию о забастовке водителей 7-го маршрута. Как ранее рассказывали горожане, водители в течение долгого времени не пускали пассажиров в салон автобусов и не подъезжали к остановочному пункту, пишет vostokmedia.com. На жалобу жителей в мэрии ответили, что из-за установленной в салоне автобусов системы ГЛОНАСС транспорт стоял ровно столько, сколько необходимо по расписанию. В администрации города компаниям-перевозчикам рекомендовали во время плохой погоды запускать людей в салон до начала поездки.

Башкирия

В Башкирии около 67% педагогов за 18-часовую ставку в 2020 году получали ниже прожиточного минимума. Об этом стало известно в ходе интервью председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, пишет mkset.ru. По мнению чиновника, именно такая заработная плата стала причиной дефицита педагогов в школах и других учреждениях среднего образования страны. В настоящее время парламентарии дискутируют о методах, благодаря которым можно было бы поднять престиж труда учителей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский край

Забайкальский государственный университет намерен поддержать финансами мобилизованных студентов и сотрудников, а также членов их семей. Помимо этого, каждый студент-договорник сможет воспользоваться льготами по оплате обучения, пишет transsibinfo.com. Об этом стало известно в ходе заседания ректората с участием руководителей профсоюзных организаций сотрудников и студентов университета. Более подробную информацию о помощи можно узнать в ситуационном центре ЗабГУ.