Лихорадка денге? Какую неизвестную болезнь завезли россияне из Египта Роспотребнадзор принимает меры: по некоторым данным, вирус выявили у некоторых туристов, прилетевших из Африки

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Роспотребнадзор усилил контроль за прилетающими из Египта пассажирами в связи с выявлением нескольких случаев неизвестного заболевания. По симптомам оно похоже на лихорадку денге, распространенную в странах Африки, Азии и Америки. NEWS.ru узнал, насколько болезнь опасна, как распространяется и много ли людей заразились.

Сколько россиян заболели неизвестной болезнью

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль за рейсами, прибывающими в Россию из Египта, из-за вспышки неизвестного заболевания. Как пишет Mash, у некоторых туристов выявили этот вирус. У пациентов диагностировали высокую температуру (до 40 градусов), ломоту, головную боль, тошноту и рвоту. При этом в большинстве случаев заболевшим не требовалась госпитализация.

«Только в Красноярске это 18 человек, которые прилетели из отпуска. <...> Симптомы схожи с лихорадкой денге. Передается это все через комаров и прочих кровососущих, а проявляется только через 4–10 дней», — говорится в публикации.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют туристам, отправляющимся в Египет, защищаться от насекомых, которые могут быть переносчиками инфекции: носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях на окна и двери ставить сетки.

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия», — добавили в Роспотребнадзоре.

Где в Египте впервые выявили неизвестную болезнь

В Египте первые случаи были обнаружены в египетской деревне Эль-Аликат, в 600 километрах к югу от Каира. В Министерстве здравоохранения североафриканской страны заявили, что для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора, у пациентов взяты анализы.

Местная газета Al-Ahram пишет, что власти направили в деревню около 50 автомобилей с медиками. Также были взяты пробы питьевой воды. По разным данным, симптомы неустановленной болезни появились более чем у 200 египтян.

Фото: IMAGO/Habibur Rahman/Global Look Press

Что известно о лихорадке денге

Лихорадка денге впервые была описана еще в конце XVIII века. Она широко распространена в странах Азии — Таиланде, Индонезии, Китае, Малайзии, Японии, Вьетнаме, Мьянме, Сингапуре, Филиппинах и Индии, а также Африки — Мозамбике, Судане, Египте. Также случаи заболевания фиксировались в тропическом и субтропическом поясах Северной, Центральной и Южной Америки — в Мексике, Гондурасе, Коста-Рике, Пуэрто-Рико, Панаме, Бразилии и других странах. Ежегодно лихорадкой денге заболевают около 50 млн человек.

Главные переносчики вируса лихорадки — комары Aedes aegypti. В отсутствии насекомого заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности. Инфекция не передается воздушно-капельным путем. Ею можно заразиться лишь через кровь другого человека: при переливании, использовании одной и той же бритвы или шприца.

Какие типы лихорадки денге бывают

Существуют два типа инфекции: классическая лихорадка денге, которой человек заболевает при первичном инфицировании, и острая форма — геморрагическая лихорадка денге.

В первом случае у заболевшего появляется высокая температура. К концу третьих суток она резко снижается, а через один-три дня опять повышается и вновь снижается через два-три. Также наблюдается учащение пульса, боли в костях (чаще в позвоночнике), суставах (особенно в коленных) и мышцах, отсутствие аппетита, упадок сил, тошнота, головокружение, бессонница, покраснение и отечность лица, покраснение глаз и горла. В течение трех-семи дней у пациентов наблюдается зудящая сыпь, которая сначала появляется на туловище, а затем распространяется на конечности. В тяжелых случаях может наблюдаться нарушение сознания.

Фото: Rana Sajid Hussain/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Геморрагическая лихорадка денге развивается только у жителей стран, где данное заболевание распространено. Она возникает при многократном инфицировании разными штаммами вируса, и к указанным симптомам классической лихорадки прибавляются кашель, боли в животе, увеличение лимфатических узлов и печени, кровоизлияния на коже, десневое и желудочно-кишечное кровотечения, рвота кровью, снижение артериального давления, учащение пульса, а также бледность либо синюшность кожи.

Как лечится лихорадка денге

Пациентам назначают прием витаминов, обезболивающих и антигистаминных препаратов. Больным положены строгий постельный режим и обильное питье — более двух литров жидкости в день. При этом лучше пить не воду, а свежевыжатые соки или молоко.

«Для облегчения боли часто используется ацетаминофен (парацетамол). Следует избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и аспирин, поскольку они могут повышать риск кровотечения», — говорится о лечении лихорадки на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При геморрагической форме заболевания пациентам ставят капельницы, в тяжелых случаях вводят плазму крови или ее заменители, а также глюкокортикоиды (стероидные гормоны), проводят кислородотерапию, дают коагулянты (препараты, повышающие свертываемость крови).

Есть ли вакцина от лихорадки денге

В 2016 году компания Sanofi Pasteur выпустила вакцину под названием Dengvaxia, которую можно делать людям, хотя бы однажды переболевшим денге и проживающим в районах, где ею можно заразиться. Она обеспечивает защиту от четырех типов вируса. Но ее применение привело к случаям тяжелого течения заболевания и летальным исходам при иммунизации не болевших ранее лихорадкой денге. Это связано с явлением, которое в медицине называют «антитело-зависимое усиление инфекционности».

Фото: Agung Kuncahya B./Xinhua/Global Look Press Меры профилактики лихорадки денге

«Если коротко, суть ее в следующем: если в организме есть антитела к вирусу, но они не совсем „правильные“, при встрече с ним вместо защитного эффекта может произойти ровно обратное и болезнь начнет развиваться по худшему сценарию. <...> Причина тут, как обычно в случае с вирусами, в их гипермутабельности», — объяснила эту особенность журналист Ирина Якутенко.

В 2022 году появилась принципиально новая вакцина Qdenga от японской компании Takeda. Как и Dengvaxia, она защищает от 4 вирусных серотипов. Главное ее отличие — отсутствие необходимости анализа на антитела перед прививкой. Препарат безопасен для серопозитивных и серонегативных людей, поэтому риски его применения ниже. Сначала вакцину одобрили в Индонезии, позже — в странах ЕС для введения по эпидемическим показаниям.

Возможна ли эпидемия лихорадки денге в России

В феврале 2023 года стало известно о нескольких случаях заражения в Красноярском крае. В числе пациентов был в том числе ребенок. Как заявлял главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, все заболевшие вернулись из Таиланда.

Как заявлял вирусолог Александр Чепурнов, из-за климатических изменений зона распространения тропических болезней может придвинуться ближе к российским территориям. Также на распространение некоторых вирусов может повлиять интенсивное переселение насекомых в разные части света из-за роста объема перевозок по морю.

«Раньше из-за длительности пути и из-за того, что были серьезные отличия в климате, все это погибало. Теперь, к сожалению, поскольку и сама поездка подчас занимает несколько дней, неделю, и из-за того, что изменился климат, наблюдается продвижение ряда видов комаров с южных направлений в более северные широты. Это уже ботанический факт», — заявил Чепурнов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие еще опасные болезни были завезены в Россию

В 2022 году в России выявили несколько случаев оспы обезьян. Это вирусное заболевание: у заразившегося повышается температура, появляются мышечные боли, а также сыпь, которая начинается с лица и постепенно покрывает все тело. Через какое-то время пятна превращаются в пузыри с жидкостью. Оспа обезьян проходит сама, но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные могут переносить заболевание тяжелее.

Читайте также:

Аллерголог рассказал, чем может обернуться комариный укус

Названы заболевания, привлекающие комаров

Россиянам объяснили, можно ли пить воду из источников