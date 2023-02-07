Врач предсказал распространение тропических болезней в России Вирусолог Чепурнов: из-за изменений климата в России могут появиться тропические заболевания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут распространиться тропические болезни, рассказал Lenta.ru вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, из-за климатических изменений зона их распространения может придвинуться ближе к российским территориям. Также на распространение некоторых заболеваний может повлиять интенсивное переселение насекомых в разные части света из-за роста объема перевозок по морю, отметил эксперт.

Раньше из-за длительности пути и из-за того, что были серьезные отличия в климате, все это погибало. Теперь, к сожалению, поскольку и сама поездка подчас занимает несколько дней, неделю и из-за того, что изменился климат, наблюдается продвижение ряда видов комаров с южных направлений в более северные широты. Это уже ботанический факт, — заявил Чепурнов.

Вирусолог Александр Чепурнов ранее рассказал, что вероятность вспышки лихорадки денге в России мала, потому что эта болезнь не передается напрямую от человека к человеку и распространяется через насекомых. Врач подчеркнул, что далеко не все комары переносят эту болезнь. Более того, зимой комары могут жить только в условиях сырости в подвалах многоквартирных домов, но этого недостаточно, чтобы в России создалась серьезная опасность заражения большого количества людей, уточнил эксперт.