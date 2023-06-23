Аллерголог рассказал, чем может обернуться комариный укус Аллерголог Болибок рассказал об инфекциях и аллергии после укуса комара

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Комариный укус сам по себе не является большой проблемой, однако может повлечь за собой аллергические реакции или заражение опасными инфекциями, рассказал в беседе с «360» врач-аллерголог Владимир Болибок. Кроме того, по его словам, расчесывание укуса способно привести к гнойному воспалению.

Сам по себе укус комара весьма безопасен: кусают всех и по многу раз, ничего такого не происходит. Но есть люди, у которых аллергия на слюну комара. В этом случае появится аллергическая реакция в виде пятна по типу крапивницы, образуется язвочка, несущая риски вторичной инфекции, — рассказал специалист.

Он уточнил, что чаще всего такие реакции возникают у детей, которые также могут расчесать укус, что чревато гнойным воспалением.

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Также эксперт рассказал, что из-за потепления в средней полосе России стали появляться комары, которые обычно обитают на юге и являются переносчиками возбудителей опасных экзотических заболеваний.

Из наиболее известных — лихорадка Денге. У нас в России ее нет, все-таки этой инфекции нужны тропики. Зато раньше встречались комары — переносчики вируса Зика, которым в свое время напугали всех, — предупредил врач.

Как отметил Болибок, если человек чувствует недомогание, протекающее не как обычная ОРВИ, это должно стать поводом для медицинского обследования.

Ранее эколог Аида Леванова рассказала, что альтернативой репеллентам, которые порой являются небезопасными, могут стать ультразвуковые отпугиватели и электрические ловушки, способные защитить от насекомых. Она отметила, что лучший способ борьбы с комарами — не пускать их в дом при помощи специальных противомоскитных сеток.