Названы заболевания, привлекающие комаров Китайские ученые рассказали о заболеваниях, которые привлекают комаров

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Кровососущие комары

Группа китайских ученых выяснила, что отдельные вирусные заболевания делают «привлекательным» тело человека для комаров. Наиболее подвержены нападению насекомых люди, которые страдают от вирусов Зика и денге, рассказывает портал МедикФорум со ссылкой на исследование в Sciencedirect.

По данным исследователей, причина кроется не во вкусе крови, а в распространяемых запахах, которые и привлекают комаров. Большинство случаев заражения этими вирусами также связаны с укусами насекомых —- у человека вырабатывается повышенное количество ацетофенона, делающим его «привлекательным» для особей комаров. После укуса комар продолжает распространять болезнь среди других людей и животных.

Эпидемиолог Иван Байтяков отмечает потенциальную опасность данных заболеваний, вспоминая недавно прошедшую вспышку на территории Южной Америки.

Хотя Зика редко вызывает серьезные заболевания у взрослых, недавняя вспышка в Южной Америке вызвала серьезные врожденные дефекты у нерожденных детей инфицированных беременных женщин. Желтая лихорадка, японский энцефалит и Западный Нил также являются членами этого семейства вирусов, — подчеркивает он.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал, как избавиться от комаров дома и на природе. По его словам, кровососущие насекомые не переносят внешних раздражителей, и если необходимо истребить их в помещении, достаточно использовать полынь. В случае если от комаров нужно избавиться на открытом воздухе, агроном советует развести костер — насекомые не переносят его дыма и, соответственно, будут его сторониться.