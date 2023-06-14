Россиянам объяснили, можно ли пить воду из источников Врач Ромасов посоветовал не пить воду из источников из-за риска инфекций

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Пить из источников и родников опасно из-за риска развития инфекционных заболеваний, предупредил врач-терапевт Иван Ромасов. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что в поверхностные воды попадает все, что находится на земле. В связи с этим практически во всех родниках фиксируют превышение вредных для организма элементов.

Это вода неглубокого залегания, куда попадает все, что находится на поверхности земли. Потенциально они являются нечистыми. Практически во всех поверхностных источниках находят или кишечную палочку, или превышение тех или иных элементов, — отметил специалист.

По словам врача, Министерство экологии и Роспотребнадзор ведут подробный перечень безопасных родников. Около источников воды всегда вывешивается информация о составе с датой проведения анализов и именем ответственного за проверку.

В черте города все поверхностные воды считаются непригодными для питья, подчеркнул врач. Он уточнил, что ручьи или другие протекающие воды должны находиться как минимум в 50 м от возможных источников загрязнений. В пределах 30 м не должно быть дорог. Кроме того, опасность представляют воды в болотистой или затапливаемой паводками местности. Ромасов посоветовал обращать внимание на чистоту не только самого источника, но и вокруг него.

Если есть у воды какой-то посторонний запах, однозначно стоит воздержаться от ее употребления для питья. Приглядитесь к воде: если есть желто-коричневый окрас, маслянистые пленки, вода мутная, непрозрачная, плавающие растения, ветви или другие посторонние объекты, — обходите стороной, — отметил врач.

При выраженном вкусе металла или несвежести стоит выплюнуть воду, уточнил Ромасов. Он предупредил, что питье из источника может привести к развитию дизентерии, холеры, ботулизма, лихорадки Денге, гепатита А и других инфекционных заболеваний. Кроме того, в воде могут оказаться гельминты и вещества, такие как фтор или свинец, которые могут вызвать отравление.

Гастроэнтеролог Владимир Неронов ранее напомнил о необходимости соблюдать правила гигиены в отпуске. Он посоветовал брать с собой в дорогу продукты, которые можно долго хранить. Кроме того, нельзя пить сырую воду и есть фрукты и овощи, долго находившиеся под солнцем, чтобы избежать отравления.