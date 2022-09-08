В России выявили второй случай заражения оспой обезьян

Фото: Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

Второй в России случай заражения оспой обезьян выявили в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Северной столице. По информации агентства, мужчину, подхватившего инфекцию, госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян, — сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что мужчина, которому диагностировали заболевание, вернулся из Европы, контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

25 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что более 5,9 тысячи новых случаев заболевания оспой обезьян выявлено в мире к 25 августа. Вирус выявили у людей в 96 странах, причем большинство случаев заражения произошло в США.

До этого сообщалось, что в России появился препарат против оспы обезьян. Заявку на регистрацию препарата НИОХ-14 подал ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Препарат НИОХ-14 действует по принципу ингибитора. Эти вещества подавляют или задерживают течение физиологических и физико-химических процессов. Ингибиторы блокируют формирование вирусной оболочки из компонентов клетки хозяина, закрывают специальный белок и нарушают функционирование всей структуры инфекции.