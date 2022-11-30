Врач объяснила причины развития аллергии у взрослых Аллерголог Жукова: смена культуры питания может способствовать развитию аллергии у взрослых

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Причинами возникновения аллергии во взрослом возрасте могут стать изменение культуры питания и использование антибиотиков, рассказала «Газете.Ru» аллерголог Дарья Жукова. По ее словам, на увеличение числа аллергиков влияет сокращение потребления животных жиров и жирной рыбы, а также рост потребления маргарина и растительного масла. Использование антибиотиков, уточнила эксперт, способно увеличить предрасположенность к аллергическим заболеваниям кожи.

Гипотеза пищевых жиров утверждает, что сокращение потребления животных жиров и жирной рыбы и увеличение использования маргарина и растительных масел привели к увеличению числа аллергиков. Основной аргумент в том, что увеличенное потребление полиненасыщенных жирных кислот и уменьшение потребления жирной рыбы приводит к дисбалансу в работе иммунной системы и развитию аллергии, — отметила Жукова.

Аллерголог рассказала, что уменьшить развитие пищевой аллергии у ребенка в будущем способно сокращение числа пищевых аллергенов в его окружении, раннее введение продуктов в его рацион, своевременное лечение воспалений кожи в раннем детстве, а также уменьшение ее проницаемости. Врач отметила, что использование такого подхода показывает «обнадеживающие» результаты.

Аллерголог Надежда Логина ранее рассказала, что зимой может обостриться аллергия на бытовую пыль, а также проявиться аллергия на холод и химические реагенты, которыми обрабатывают дороги. Она пояснила, что реакция на пыль чаще появляется у людей, страдающих бронхиальной астмой и аллергическим насморком. По словам Логиной, аллергия на мороз может проявиться в виде насморка, заложенности носа, кашля и бронхиальной астмы. Кроме того, может возникнуть холодовая крапивница — высыпания на отрытых участках кожи, которая нередко сопровождается зудом.