https://static.news.ru/photo/e3d76f94-71c9-11ea-8c27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Физиотерапевт и арезидент межрегиональной общественной организации «Лига защиты» Семён Гальперин рассказал о мерах, направленных против коронавируса. Он объяснил, почему людям важно соблюдать социальную дистанцию.

По его словам, мельчайшие капли слизи распространяться вокруг человек. Из-за этого близкое взаимодействие увеличивает риски, передаёт РЕН ТВ.

По воздуху ведь летит не просто бактерия или пыль, а летит слюна — при кашле и чихании она как раз и летит примерно на такое расстояние. Суть в том, чтобы этого распространения не было, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что соблюдение дистанции является, в том числе, частью рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он предложил уравнять размер больничных и МРОТ, снизить размер страховых отчислений работодателей с 30% до 15% и другие меры. Глава государства сделал общероссийскими выходными все будние дни до 5 апреля и призвал не выходить в людные места.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.