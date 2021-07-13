Врач объяснил, почему после вакцинации болит рука

Боль в месте укола после вакцинации возникает из-за большой концентрации вводимого вещества. Об этом URA.RU сообщил врач-терапевт Виктор Лишин.

Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединённых аденовируса и коронавируса. При взаимодействии кожи и мышц с веществом может происходить реакция, потому что вводится сразу большое количество компонента. В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму, — пояснил специалист.

Лишин добавил, что ещё укол может задеть нервные окончания, отсюда тоже болезненная реакция.

Ранее врач-сексолог Елена Малахова рассказала, как безопасно заниматься сексом после прохождения вакцинации. По её словам, если правильно всё делать, то можно легче перенести прививку. Она пояснила, что если расценивать секс как физическую нагрузку, то в данном случае переутомляться не стоит. Вместо ярких «акробатических» кульбитов стоит отдать предпочтение чему-то спокойному и расслабляющему. При этом важно понимать, кто из партнёров привился — мужчина или женщина. Первые занимаются сексом куда активнее.

Если же пренебречь рекомендациями специалистов, то возрастает риск тяжелее перенести вакцинацию. В частности, может подняться температура и наступить упадок сил. Малахова также призвала учитывать препарат, которым вакцинировался человек: у некоторых из них побочных эффектов больше, у других — поменьше.