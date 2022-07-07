Врач объяснил, почему нельзя купаться в водоемах с утками Дерматовенеролог Мельникова: у человека при купании с утками может возникнуть церкариоз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-дерматовенеролог Юлия Мельникова предупредила россиян об опасности купания в водоемах, в которых плавают утки. По ее словам, человек может заразиться церкариозом, который вызывает отек гортани, пишет «Российская газета».

Заболевание называется церкариоз, «водяная крапива», или «утиный клещ». Оно сопровождается повышением температуры тела, кожным зудом, появлением красных волдырей и может вызвать аллергическую реакцию вплоть до отека гортани, — рассказала специалист.

По ее словам, утки и другие водоплавающие птицы являются «летающими крысами», способными переносить личинок гельминтов. Мельникова отмечает, что риск распространения инфекции повышается в том случае, если вода теплая или стоячая.

Также она уточняет, что наибольшую опасность церкариоз представляет для маленьких детей.

Ранее замглавы института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, какие смертельно опасные виды инфекций находятся в водоемах и как от них защититься. По его словам, россияне подвержены десяткам различных заболеваний при купании, среди которых гепатит, холера и брюшной тиф.