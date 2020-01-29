https://static.news.ru/photo/390fb2fa-4277-11ea-bde8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинская маска не может дать 100% защиты человеку. С таким заявлением выступил вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов.

По его словам, на территории РФ большинство людей носят маску неправильно. Она не должна быть на лице больше часа, так как она отсыревает и начинает привлекать опасных бактерий.

Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов, — пояснил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Он добавил, что россияне должны выбирать многослойные маски, а также респираторы с хорошими фильтрами, которые плотно прилегают к коже. Гарантию защиты может дать только костюм биологической защиты.

Как писал NEWS.ru, спрос на медицинские маски в аптеках России вырос в 13 раз на фоне сообщений о коронавирусе. Ажиотаж привёл к дефициту товара в аптечных сетях.