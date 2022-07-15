Врач рассказал, кому ни в коем случае нельзя принимать рыбий жир Докор Бергман заявил, что рыбий жир нельзя употреблять при пониженной свертываемости крови

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал, кому противопоказано употребление рыбьего жира. По его словам, наибольшую опасность он представляет для людей с пониженной свертываемостью крови, поскольку рыбий жир может повысить вероятность различных кровотечений.

Рыбий жир может повысить риск кровотечений, поэтому при пониженной свертываемости крови и приеме препаратов — антикоагулянтов — рыбий жир противопоказан, — отметил специалист.

Он добавил, что рыбий жир может оказать вред и при обострении холецистита и панкреатита, поэтому его следует принимать с особой осторожностью, а лучше всего предварительно проконсультироваться с врачом. То же самое касается применения рыбьего жира в период беременности и лактации.

Бергман также уточняет, что рыбий жир может вызвать тяжелые последствия для организма при неправильном приеме или слишком большом количестве продукта. В частности, у человек могут возникнуть проблемы с желудком и кишечником, такие как тошнота, отрыжка и диарея.

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