Врач объяснил, как по почерку определить болезнь Паркинсона Доктор Бергман рассказал, что сужающийся почерк — первый признак болезни Паркинсона

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Болезнь Паркинсона

Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал, как обнаружить болезнь Паркинсона на ранней стадии при письме. По его словам, у людей, страдающих от расстройства, почерк постепенно сужается, причем речь идет как о символах, так и об отступах между ними.

Сжимающийся почерк — ранний симптом болезни Паркинсона. Буквы становятся всё меньше, промежутки между ними всё теснее, слова кучкуются, — отмечает специалист.

Как заявляет Бергман, подобный симптом связан с нарушениями в работе центральной нервной системы. Это изменение почерка имеет свое научное название «микография», зачастую именно с этим явлением и связывают болезнь Паркинсона.

Ранее исследователи из Бирмингемского университета рассказали, как определить болезнь Паркинсона до ее появления. По их словам, яркие и пугающие сны являются следствием повреждения частей мозга, отвечающих за эмоции в этом состоянии. Это один из наиболее явных признаков болезни Паркинсона.