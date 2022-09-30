Врач объяснил, что может скрываться за быстрым набором веса Врач Хухрев: за быстрым набором веса может скрываться сердечная недостаточность

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Быстрый набор веса может говорить о таких проблемах со здоровьем, как сердечная недостаточность и гипотиреоз, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев. В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что когда у человека наблюдается недостаток гормонов щитовидной железы, это может привести к отекам и набору веса.

При хронической сердечной недостаточности вес набирается в основном из-за задержки воды. Соответственно, когда человека начинаешь лечить, он так же быстро вес и теряет. За неделю потерять 5–7 кг для такого пациента — это показатель правильной терапии, — объяснил Хухрев.

По словам врача, еще одной причиной быстрого набора веса может быть избыток кортизола, гормона стресса. В этом случае в организме откладывается не вода, а жир, и это является болезнью Иценко — Кушинга.

Диетолог Наталья Зубарева ранее заявила, что проблемы в работе щитовидной железы являются основной причиной невозможности похудеть. Эксперт пояснила, что из-за неправильной работы органа замедляется обмен веществ, организм тратит меньше калорий и все излишки уходят в жир. По её словам при гипотиреозе человек становится малоподвижным, а даже самая низкокалорийная еда приводит к набору веса.