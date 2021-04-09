Врач назвал вакцины от коронавируса, которые подойдут детям

https://static.news.ru/photo/10143e2a-9b45-11eb-ac31-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Детям в возрасте от 14 до 18 лет могут подойти все три российские вакцины от коронавируса. Для новорожденных будет разработан отдельный препарат, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист уверен, что все три вакцины будут использоваться в педиатрии. Вопрос только в дозе, которая должна отличаться от взрослой, приводят слова санврача «Известия». Подбором вакцины для каждого ребёнка будет заниматься врач с учётом индивидуальных особенностей маленького пациента.

Особая модель вакцины вскоре будет разработана и для младенцев. Этап испытания препарат от нуля до трёх лет жизни уже пройден, на данный момент завершается формирование технической документации.

Накануне глава Центра Гамалеи рассказал, что российскими учёными разработана вакцина, способная защитить сразу от четырёх-пяти штаммов коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России разрабатывается ещё одна вакцина от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Над препаратом работают специалисты НИИ гриппа им. Смородинцева.