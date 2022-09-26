Врач назвал симптомы, при которых нужно срочно обратиться к кардиологу Терапевт Хухрев: при низком давлении и частных обмороках нужно обратиться к кардиологу

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Боль в груди во время физических нагрузок, низкий пульс и сильное головокружение — это симптомы, при наличии которых следует как можно быстрее обратиться к кардиологу, рассказал в интервью «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. Он пояснил, что при обмороках, частых головокружениях и если сердце бьется с перебоями, это может свидетельствовать о развитии аритмии.

Когда сердце вдруг стало биться слишком редко, пульс меньше 55 в покое днем при бодрствовании и он не усиливается от физической нагрузки, значит, возникла блокада. Тоже нужно обращаться к врачу, — заключил специалист.

По словам Хухрева, нельзя также игнорировать боль в груди, которая возникает в ответ на стандартную физическую активность — он приводит в пример частую ситуацию, когда в груди начинает болеть про поднимании по лестнице. По словам врача, такой симптом свидетельствует о возможной стенокардии напряжения.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что давление в пределах 130–140 является нормой для пожилых людей, однако если оно сильно повышается ранним утром или ночью, это свидетельствует о запущенной форме гипертонии, которая может привести к инсульту или инфаркту во время сна. Он напомнил: если давление выходит за пределы нормы — нужно обращаться к врачу.