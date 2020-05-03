Врач назвал ранние симптомы заражения коронавирусом

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Ранние симптомы коронавируса схожи с похмельным синдромом. Об этом заявил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев. Чаще всего они наблюдаются в первые два-три дня заболевания.

Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, это может говорить о самом начале развития заболевания, — пояснил он в интервью телеканалу «Звезда».

Медик уточнил, что в последующие дни инфекция опускается до трахеи. Человек начинает испытывать боль в горле и приступы удушья. Если не начать лечение, то инфекция успеет поразить бронхи, а затем доберётся до лёгких. Отоларинголог посоветовал при малейшем подозрении на COVID-19 обращаться к врачам.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.