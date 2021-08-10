Врач больницы во Владикавказе рассказала о спасении пациентов

Заместитель главного врача больницы скорой помощи во Владикавказе Ляна Гутиева рассказала подробности ЧП с подачей кислорода, в результате которого погибли 11 пациентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медика, кислород в реанимацию не подавался в течение четырёх минут.

У нас в шлюзах находились баллоны с кислородом, которые в течение двух минут были подняты наверх, и все самые тяжёлые были подключены сразу же, а потом ещё в течение двух-трёх минут дополнительно подключены были следующие больные, — сказала Гутиева.

Она добавила, что полностью подача кислорода была восстановлена спустя 14 минут. Для этого задействовали вторую линию, которую планировалось пустить как раз в день происшествия. Авария произошла на час раньше этого.

9 августа девять тяжелобольных пациентов больницы во Владикавказе скончались из-за поломки кислородной системы. Позднее стало известно о смерти ещё двух человек. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Прокуратура и Росздравнадзор объявили о проведении проверок по линии своих ведомств.