Впервые в истории России девушка получила диплом машиниста локомотива

https://static.news.ru/photo/4287b4e8-d4aa-11ea-8afa-fa163e074e61_660.jpg Софья Дорофеева Фото: mos.ru

Московский колледж железнодорожного и городского транспорта впервые выпустил девушку — машиниста локомотива. До принятия в 2019 году нового перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями на эту профессию могли обучаться только мужчины.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки, первой девушкой-машинистом станет Софья Дорофеева. Она получила диплом с отличием.

Девушка ранее закончила художественную школу, при этом чаще всего она писала картины на железнодорожную тематику. Во время обучения в транспортном колледже она оттачивала навыки машиниста на тренажёрах, вместе с одногруппниками разбирала и собирала автосцепное устройство и практиковалась на железной дороге в реальных рабочих условиях. Теперь Дорофеева планирует пройти практику в Московской дирекции скоростного сообщения, а с января 2021 года стать помощником машиниста в моторвагонном депо Лобня.

В старом перечне опасных производств запрещённых для женщин профессий было 400, в утверждённом в 2019 году Минтрудом — 100. Новый список разрешил женщинам становиться машинистами электро- и высокоскоростных поездов, водителями фур, боцманами или матросами. Только мужчины по-прежнему могут работать на металлообработке, бурении скважин, добыче нефти и газа, подземных и горных работах. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

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