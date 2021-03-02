ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе

https://static.news.ru/photo/e24c8768-7b8c-11eb-bc56-96000091f725_660.jpg Фото: Rüdiger Wölk via www.imago-images.de/Global Look Press

В Европе появились первые признаки возобновления роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

После снижения заболеваемости COVID-19 в [европейском] регионе с начала февраля появились первые признаки её возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах, — пишет он в своём Twitter.

4 out of 10 of the worldâs countries, with the highest number of #COVID19 cases in the past 24 hours, are in the European Region. The fact that we are the 2nd most affected world region, should urge us all to keep doing what we know works to break transmission. — Hans Kluge (@hans_kluge) March 2, 2021

Клюге добавил, что четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.

Ранее Клюге заявил, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. Он отметил, что худший сценарий позади и специалисты знают о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться. Клюге добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто, писал NEWS.ru.