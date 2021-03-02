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ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе

22:18, 02 марта 2021 11
Фото: Rüdiger Wölk via www.imago-images.de/Global Look Press

В Европе появились первые признаки возобновления роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

После снижения заболеваемости COVID-19 в [европейском] регионе с начала февраля появились первые признаки её возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах, — пишет он в своём Twitter.

Клюге добавил, что четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.

Ранее Клюге заявил, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. Он отметил, что худший сценарий позади и специалисты знают о коронавирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться. Клюге добавил, что вирус как таковой останется среди людей, при этом отпадёт нужда в ограничениях. Он подчеркнул, что это лишь прогноз, потому что сказать, как именно будет развиваться ситуация, точно не сможет никто, писал NEWS.ru.

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