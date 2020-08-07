ВОЗ подсчитала число заражений коронавирусом за последние сутки

https://static.news.ru/photo/4084e564-d8e5-11ea-90ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Их оказалось 278 тысяч человек. От болезни скончались ещё 6,8 тысяч.

На сегодняшний день в мире выявлено более 19,1 млн заражённых коронавирусом, скончались — 715 тысяч пациентов. Выздороветь удалось 11,5 млн. Лидером по числу заражённых остаются США, второе место занимает Бразилия, третью строку — Индия. Россия занимает четвёртое место.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что общее число проведённых в России тестов на наличие коронавирусной инфекции превысило отметку в 30 миллионов исследований. За минувшие сутки в стране была сделана 321 тысяча тестов.

Как информировал NEWS.ru, что вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, находится на финальном этапе испытаний, в ближайшие дни она уже пройдёт регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев. По его словам, первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.