Вот почему арбузы вырастают мелкими: простой способ направить все силы растения в плоды

Вот почему арбузы вырастают мелкими: простой способ направить все силы растения в плоды

Сладкие и сочные арбузы — это не только хороший сорт, но и правильный уход. Один несложный прием помогает растению перестать расходовать силы на лишнюю зелень и направить их на налив плодов.

Формировку начинают, когда плети вырастают примерно до 2,5 метра. Выберите самые крепкие побеги и оставьте только 1–2 плети. Лишние пасынки и пустоцветы лучше удалить, чтобы растение не тратило на них питание.

Если выращиваете мелкоплодные сорта, можно оставить больше завязей. Для крупных арбузов достаточно 1–2 плодов на кусте. Тогда они успеют набрать вес, станут сочнее и заметно слаще.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и убедилась, что после правильной формировки плоды растут гораздо дружнее. Проводите прищипку в сухую погоду и используйте чистый инструмент — так срезы быстрее затянутся, а риск болезней будет минимальным.

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