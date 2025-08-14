Вот что значит «мясо тает во рту» — ребрышки с карамельной корочкой

Вот что значит «мясо тает во рту» — ребрышки с карамельной корочкой

Нежное мясо, которое буквально тает во рту, и потрясающая карамельная корочка никого не оставят равнодушным. А готовить их проще, чем кажется!

Для маринада смешайте 70 г меда, 70 г соевого соуса, сок половины апельсина и лимона, добавьте 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки и 1 ч. л. зернистой горчицы. Этим ароматным соусом обильно смажьте 1 кг свиных ребрышек, заверните в фольгу и запекайте при 130°C 2 часа. Затем раскройте фольгу, смажьте ребра еще раз соусом и доведите до румяной корочки при 180°C.

Секрет успеха — в медленном запекании: мясо становится невероятно мягким и пропитывается всеми вкусами маринада. Подавайте ребрышки с овощами гриль или картофельным пюре — это блюдо украсит и праздничный стол, и семейный ужин. Попробуйте — и эти ребра станут вашей фирменной рецептурой!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.