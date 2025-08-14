Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:09

Вот что значит «мясо тает во рту» — ребрышки с карамельной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежное мясо, которое буквально тает во рту, и потрясающая карамельная корочка никого не оставят равнодушным. А готовить их проще, чем кажется!

Для маринада смешайте 70 г меда, 70 г соевого соуса, сок половины апельсина и лимона, добавьте 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки и 1 ч. л. зернистой горчицы. Этим ароматным соусом обильно смажьте 1 кг свиных ребрышек, заверните в фольгу и запекайте при 130°C 2 часа. Затем раскройте фольгу, смажьте ребра еще раз соусом и доведите до румяной корочки при 180°C.

Секрет успеха — в медленном запекании: мясо становится невероятно мягким и пропитывается всеми вкусами маринада. Подавайте ребрышки с овощами гриль или картофельным пюре — это блюдо украсит и праздничный стол, и семейный ужин. Попробуйте — и эти ребра станут вашей фирменной рецептурой!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
рецепты
мясо
свинина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.