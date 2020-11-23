Воспитатель детского сада в Томске наказывала детей мытьём унитазов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Томская прокуратура проводит проверку по факту издевательств над детьми в одном из садов города после выявления фактов наказания детей в виде из принуждения к мытью полов и унитазов, сообщили в следственном ведомстве.

Прокуратура отмечает, что факты подобного обращения с детьми были зафиксированы в томском детсада № 39.

Прокуратура района проверит исполнение детским садом законодательства об образовании, — сказано в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что если факты подтвердятся, то детсад ожидают меры прокурорского реагирования. Изначально о фактах неподобающего обращения с воспитанниками стало известно из публикаций в Интернете.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Комсомольске-на-Амуре воспитательница детского сада, предположительно, пыталась накормить ребёнка и била его. Следователи возбудили уголовное дело. В этом случае следователи также узнали о случившемся из интернета после публикации видео.