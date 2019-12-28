https://static.news.ru/photo/ba09ec30-2a1d-11ea-8c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты к концу 2020 года.

Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе как таковых существовать, — сказал он в эфире «России 1».

В 2019 году из 39 полигонов в Московской области были закрыты 28. 11 планируется закрыть к 2021 году.

Как ранее писал NEWS.ru, в городском округе Мытищи закрыли полигон коммунальных отходов «Каргашино», работавший с 1984 года. Это четвёртая свалка в Московской области, которая прекратила свою работу за последние полтора месяца.