Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все мусорные полигоны в Подмосковье будут закрыты к концу 2020 года.
Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе как таковых существовать, — сказал он в эфире «России 1».
В 2019 году из 39 полигонов в Московской области были закрыты 28. 11 планируется закрыть к 2021 году.
Как ранее писал NEWS.ru, в городском округе Мытищи закрыли полигон коммунальных отходов «Каргашино», работавший с 1984 года. Это четвёртая свалка в Московской области, которая прекратила свою работу за последние полтора месяца.
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