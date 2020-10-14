Воробьёв: число обращений в скорую помощь в Подмосковье выросло вдвое

https://static.news.ru/photo/48f16162-0e5c-11eb-a381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В период пандемии коронавируса число обращений в скорую помощь в Московской области выросло в два раза, заявил подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.

В интервью телеканалу «Россия 24» Воробьёв сравнил число вызовов скорой медицинской помощи в «мирное» время, когда пандемии коронавируса ещё не было, и сейчас.

Вызовов сегодня у нас на уровне 10–11 тысяч, в мирное, спокойное время — это порядка 5,5–6 тысяч, — сказал губернатор

Воробьёв отметил, что всего в Московской области в ковидные отделения попали 7,8 тысячи человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Власти области сейчас, по его словам, увеличивают число тестирований на коронавирус в сравнении с периодом, когда пандемия только началась. Весной 2020 года число тестов достигало 10 тысяч, сейчас же — 25 тысяч. В начальный период в больницы попали 10 тысяч пациентов, а сейчас, напротив, показатель снизился до 7,8 тысячи, заметил он.

В сравнении с весной коечный фонд Подмосковья вырастет к ноябрю на 3 тыс. мест — с 12 тысяч до 15 тысяч, сказал Воробьёв. Он добавил, что 14 октября была открыта вторая часть «Патриота» — это ещё 440 коек.

Как сообщал NEWS.ru, Андрей Воробьёв также заявил, что власти Подмосковья будут стараться избежать введения в регионе электронных пропусков на передвижение в условиях распространения коронавируса. По более ранним заявлениям главы области, введение локдауна в Подмосковье — это жёсткий и крайне нежелательный сценарий, так как это ударит по экономике региона.

Тем не менее 26 октября 850 из 1,5 тысячи школ Московской области уйдут на каникулы, сообщил ранее Воробьёв. Напомним, Подмосковье находится на втором месте в России по уровню заболеваемости COVID-19.