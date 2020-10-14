Воробьёв: больше половины школ Подмосковья уходят на недельные каникулы

https://static.news.ru/photo/0d160fd4-0e4e-11eb-a0bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что 850 из 1,5 тысячи школ региона уйдут на каникулы. Они начнутся с 26 октября.

Отмечается, что это связано с ситуацией с коронавирусом в Подмосковье. При этом Воробьёв пообещал, что в области постараются избежать введения электронных пропусков.

Что касается ковидных историй [в школах], то за всё время мы порядка 230 [случаев] выявили. Когда это происходит, то директор сам принимает решение, класс уходит на карантин, на дистанционное обучение, — цитирует его ТАСС.

При этом глава региона уточнил, что заболеваемость ОРВИ находится на уровне 6%, тогда как в прошлом году она была около 8%.

Как писал NEWS.ru, ввод карантина в Подмосковье из-за коронавируса чреват экономическими сложностями. Поэтому властям региона важно избежать жёстких ограничений.

Подмосковье находится на втором месте в России по уровню заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в регионе выявлено 76,9 тысячи случаев заражения. Жертвами инфекции стали 1,4 тысячи человек.