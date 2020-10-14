Воробьёв надеется избежать введения пропусков в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/ed64d4a2-0e4f-11eb-a5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Подмосковья будут стараться избежать введения в регионе электронных пропусков на передвижение в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв.

Не нравится нам эта идея, мы постараемся её избежать, — сказал Воробьёв в эфире программы «Пятая студия» на телеканале «Россия 24».

Правительство Московской области, как заверил губернатор, постарается избежать введения «карантина и каких-то радикальных запретов». Также в области не сворачивается оказание плановой медицинской помощи.

Московский мэр Сергей Собянин ранее ввёл в городе ряд профилактических мер из-за роста числа заболевших коронавирусом и ожиданий роста простудных заболеваний. Пожилым жителям столицы с 28 сентября до 28 октября рекомендовано не выходить из дома без необходимости, льготные проездные для этих категорий граждан заблокировали. Всех школьников отправили на каникулы и заблокировали для них с 5 по 18 октября льготные транспортные карты. С 19 октября по 1 ноября школьники 6–11-х классов переходят на дистанционное обучение, к очной учёбе вернутся только ученики 1–5-х классов.

Как писал NEWS.ru, губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом.