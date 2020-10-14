Губернатор Костромской области Ситников заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/532415c4-0e4f-11eb-b3fd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ситников Фото: sk_sitnikov/instagram.com

Инаугурация губернатора Костромской области Сергея Ситникова отменена. Глава региона заразился коронавирусной инфекцией.

Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен COVID-19. В этой связи отменяю все мероприятия. Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию, — её завтра не будет, — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Ситников рассказал, что чувствует себя хорошо, у него нет температуры. Он продолжает работу в дистанционном режиме. Политик пожелал жителям области здоровья и призвал их беречь себя.

NEWS.ru писал, что губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился COVID-19. Он также как и Ситников продолжает работать в дистанционном формате. Глава региона отметил, что в области перешли рубеж в сотню заболевших в день.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что новая волна заражений спадёт через две – три недели. Политик выразила надежду, что удастся сбить эту волну, при этом всем необходимо быть очень дисциплинированными.