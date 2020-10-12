Губернатор Орловской области заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/fee0be34-0cb6-11eb-b9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

К сожалению, вирус не обошёл и мою семью. Тесты сданы, диагноз коронавирусной инфекции поставлен, — написал он в соцсети.

Клычков добавил, что в области перешли рубеж в сотню пострадавших в день. Также он заявил, что не прекращает работать, только дистанционно, в формате видеоконференции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала рост числа заражений коронавирусом в России. По её мнению, речь о новой волне не идёт. Она добавила, что меры профилактики COVID-19, действующие в настоящее время в РФ, эффективны. Достаточно их соблюдать, чтобы избежать введения новых ограничительных мер.

Как писал NEWS.ru, медики подтвердили коронавирус у губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.