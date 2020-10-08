16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Глава Роспотребнадзора: рост заболеваемости COVID-19 – это не новая волна

12:17, 08 октября 2020 29
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала рост числа заражений коронавирусом в России. По её мнению, речь о новой волне не идёт.

Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришёл. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдёт по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна, — пояснила она в эфире телеканала «Россия-24».

Попова добавила, что меры профилактики COVID-19, действующие в настоящее время в России, эффективны. Достаточно их соблюдать, чтобы избежать введения новых ограничительных мер.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки в России выявлено 11,4 тысячи новых случаев заражений коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 22 тысячи россиян, а количество выздоровевших превышает 1 млн.

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео