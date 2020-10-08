Глава Роспотребнадзора: рост заболеваемости COVID-19 – это не новая волна

https://static.news.ru/photo/b55883cc-0947-11eb-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала рост числа заражений коронавирусом в России. По её мнению, речь о новой волне не идёт.

Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришёл. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому пока он не пройдёт по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна, — пояснила она в эфире телеканала «Россия-24».

Попова добавила, что меры профилактики COVID-19, действующие в настоящее время в России, эффективны. Достаточно их соблюдать, чтобы избежать введения новых ограничительных мер.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки в России выявлено 11,4 тысячи новых случаев заражений коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 22 тысячи россиян, а количество выздоровевших превышает 1 млн.

Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.