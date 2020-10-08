Губернатор ХМАО Наталья Комарова заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4cc37cae-0988-11eb-84b2-fa163e074e61_660.jpg Наталья Комарова Фото: instagram.com/nv__komarova

Медики подтвердили коронавирус у губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удалёнку. Работаем в онлайне, — написала в Instagram глава региона.

Ранее заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусом. По его словам, у него 35% поражения лёгких и двусторонняя пневмония. Чиновник призвал не верить тем, кто считает вирус не заслуживающим внимания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала рост числа заражений коронавирусом в России. По её мнению, речь о новой волне не идёт. Она добавила, что меры профилактики COVID-19, действующие в настоящее время в РФ, эффективны. Достаточно их соблюдать, чтобы избежать введения новых ограничительных мер.

За минувшие сутки в России выявлено 11,4 тысячи новых случаев заражений коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 22 тысячи россиян, а количество выздоровевших превышает 1 млн. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия, писал NEWS.ru.