Матвиенко ждёт, что новая волна заражений COVID-19 спадёт через 2-3 недели

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном совещании с президентом Владимиром Путиным заявила о нехватке средств индивидуальной защиты для медиков. В некоторых регионах их запасов хватит на неделю.

Анализ готовности субъектов РФ к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного...