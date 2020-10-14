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Матвиенко ждёт, что новая волна заражений COVID-19 спадёт через 2-3 недели

16:52, 14 октября 2020 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что новая волна заражений коронавирусом пойдёт на спад в ближайшие две-три недели.

Надеюсь, что мы справимся в ближайшие, полагаю, две-три недели и собьём эту волну при условии, если будем очень дисциплинированными, — рассказала она в интервью ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Валентины Матвиенко, из 187 сенаторов в Совфеде на сегодняшний день болеют коронавирусом семь человек. При этом она подчеркнула, что в здании Совета Федерации действуют жёсткие правила по предотвращению распространения болезни.

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