Матвиенко ждёт, что новая волна заражений COVID-19 спадёт через 2-3 недели

https://static.news.ru/photo/8bfc7fd6-0e26-11eb-8aa8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Совфеда Валентина Матвиенко надеется, что новая волна заражений коронавирусом пойдёт на спад в ближайшие две-три недели.
Надеюсь, что мы справимся в ближайшие, полагаю, две-три недели и собьём эту волну при условии, если будем очень дисциплинированными, — рассказала она в интервью ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что по словам Валентины Матвиенко, из 187 сенаторов в Совфеде на сегодняшний день болеют коронавирусом семь человек. При этом она подчеркнула, что в здании Совета Федерации действуют жёсткие правила по предотвращению распространения болезни.