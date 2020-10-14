В Совфеде коронавирусом болеют семь сенаторов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что из 187 сенаторов Совфеда на сегодняшний день коронавирусом заразились семь человек.
На сегодня в Совете Федерации положительный тест у семи сенаторов. К счастью, они не болеют тяжело, в лёгкой форме. Это ни в коей мере не мешает нашей работе. Кворум у нас всегда есть, более чем. И будет, я уверена, — приводит слова Матвиенко ТАСС.
Она отметила, что в здании Совфеда действуют жёсткие правила по противодействию распространению COVID-19.
Мы не отменяли и не отменяем жесткие санитарно-эпидемиологические требования, — сказала она.
Ранее Матвиенко отметила, что нельзя принудительно проводить вакцинацию населения от коронавируса.
Как писал NEWS.ru, за последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом ускорился с 41 до 52 человек на 100 тысяч населения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что по всей России подготовлено около 176 тыс. больничных коек для оказания помощи пациентам с тяжёлой формой коронавируса. Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены 2356 пациентов с COVID-19.