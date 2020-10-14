В Совфеде коронавирусом болеют семь сенаторов

Топливное пятно площадью пять тысяч кв. м обнаружено на поверхности Волги в районе порта Кимры. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50×100 м, — цитирует её ТАСС. Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна. Сейчас оно устанавливается....