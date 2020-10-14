Матвиенко: вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной

https://static.news.ru/photo/812fafea-0e1e-11eb-8208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что прививка от COVID-19 не должна быть обязательной, однако с гражданами нужно проводить большую разъяснительную работу о её пользе.

Что касается меня, то я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение: делать ему прививку или нет, — сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

По мнению председателя Совфеда, в данной ситуации нужно не приказывать, а «вести большую разъяснительную работу: что такое вакцина, что она дает, какие плюсы и минусы, какие есть риски».

Как подчеркнула Матвиенко, Россия первой создала вакцину от COVID-19 и этим стоит гордиться. Также она напомнила, что скоро будет зарегистрирована ещё одна отечественная вакцина.

Вы знаете, уже огромный интерес многих государств к возможности закупить вакцину в России, наладить производство вакцины в своих странах. И такой процесс активно идёт, — рассказала председатель верхней палаты парламента.

По её мнению, нужно наладить производство препарата как можно быстрее, чтобы сделать его доступным для каждого. Матвиенко отметила, что сначала вакциной будут обеспечены россияне, а потом она уже пойдёт в другие страны. Глава СФ также выразила надежду, что «настроение людей изменится в пользу вакцинации».

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Это препарат новосибирского центра «Вектор».