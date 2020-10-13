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Минздрав заявил о росте заболеваемости COVID-19 до 52 человек на 100 тыс.

10:02, 14 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последнюю неделю прирост заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю ускорился с 41 до52 человек на 100 тысяч населения, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 на 100 тысяч населения, в сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%, — приводит ТАСС его слова с заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице очень тревожной. 

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