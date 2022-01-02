Куда поедет кремлевское кладбище

Длительные праздники расслабляют и притупляют общественную реакцию на резонансную информацию. Между тем в разгар всеобщего банкета вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов вновь предложил перенести захоронения от/из Кремлевской стены на другое почётное место, дабы прекратить совмещать мемориальное кладбище и вечный праздник жизни, что особенно ярок на Красной площади в зимние каникулы.

Чуть раньше глава отдела внешних отношений Московской патриархии митрополит Иларион в очередной раз призвал по-христиански захоронить Владимира Ильича. На что автоматически возразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но, как говорится, при всем уважении главный кремлевский толкователь не представляет ни одной из ветвей власти, которые, в свою очередь, ни разу не заняли твёрдой и официальной позиции по вопросу, который циклически возникает, провоцируя волны идеологических столкновений.

Действительно, ещё недавно на Красной площади разворачивались и грандиозные праздничные концерты. Известная фирма выставляла гигантский макет дорогущего чемодана. Заслуженные хоккеисты дают здесь свои мастер-классы. А рядом в это же время коммунисты во главе с бессменным лидером КПРФ Геннадием Зюгановым устраивают паломничество к могиле выселенного в своё время из мавзолея советского вождя Иосифа Сталина. Так, партийная аллилуйя сливается с радостными визгами посетителей катка.

На заре перестройки, когда с темы мавзолея сняли длительное табу, вдруг вспомнили, что ещё при первом секретаре ЦК Никите Хрущёве существовал план сооружения на тогда еще Ленинских горах грандиозного пантеона, куда вроде бы собирались перенести прах народных героев. Был опубликован даже эскиз массивного здания под куполом в стиле парижского собрата. Но идея вторично угасла в пылу борьбы за власть и раздел Советского Союза. Тем более что против такого мемориального переезда решительно выступили родственники захороненных, которым при посещении отчих могил ещё и выдавались казённые гвоздики.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Их оппоненты делали акцент на то, что среди замурованных в стену есть и откровенные мерзавцы типа сталинского палача Льва Мехлиса, чьё пребывание на таком почётном месте бросает тень на первого в мире космонавта Юрия Гагарина и полководца Георгия Жукова. А потому переезд помог бы «переоценить» похороненных по достоинству. Но в ответ раздавались возгласы, что не так далеко Успенский и Архангельский соборы, которые также служат усыпальницей великих сыновей России. Что ж, и прах великих князей тревожить? Понятно: где имение, а где наводнение. Но этот аргумент используется постоянно.

Видимо, наконец нужна чёткая официальная позиция. Не исключена, как вариант, зафиксированная в очередном новом законе, например о статусе Красной площади. Документ мог бы дать разъяснение и по поводу того, стало ли бы перенесение прахов нарушением статуса площади как объекта, признанного ЮНЕСКО всемирным достоянием, как на том настаивают коммунисты.

Понятно, что у страны немало других проблем и что вопрос кремлёвского кладбища также раскалывает наше и без того вечно взбудораженное общество. Но если в стране уже открывают общие памятники, посвящённые и белым, и красным, так, может, уже пришло время построить и общий мемориал? И для героев Страны Советов, и выдающихся наших современников, и сыновей России, вынужденных в своё время покинуть отечество. Такое примирение выглядело бы крайне символично. И лишний раз подтверждало бы истину об исчерпанности лимита на революции.