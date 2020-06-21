В День медицинского работника врачей, медсестёр, санитарок и других специалистов принято благодарить за спасённые жизни и здоровье. Делают это каждый год, но зачастую — формально. В 2020 году ситуация иная. Пандемия коронавируса изменила приоритеты. О благодарностях медикам говорят и пишут много и часто. Но чувствуют ли сами медработники тёплое отношение к себе? С какими сложностями столкнулись они во время пандемии? И каково сейчас врачам, когда в России повсюду снимают ограничения, а многие из них до сих пор продолжают лечить больных коронавирусом? Мы спросили об этом у самих героев праздника. Честные интервью с медиками — в материале NEWS.ru.