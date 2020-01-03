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Волонтёры сообщества «Лиза Алерт Новосибирск» нашли пропавшего в первый день 2020 года 19-летнего местного жителя Алексея Бочкарёва. Тело юноши было обнаружено в районе города, расположенном на противоположном от его места жительства берегу Оби.

В главке МВД по Новосибирской области утверждают, что ничего криминального в характере смерти молодого человека нет.

Все материалы, касающиеся пропажи и Бочкарёва в настоящее время переданы в СКР. Там раскрыть подробности произошедшего отказались, сообщает сайт NGS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что на Чукотке продолжаются поиски сноубордиста, который попал в крупнейшую за последние 35 лет лавину. В операции задействовано 27 человек и 10 единиц техники.