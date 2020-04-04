«Волонтёрам-медикам» выделили 242 млн рублей для помощи гражданам

https://static.news.ru/photo/be015f62-7644-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» из резервного фонда правительства РФ выделено более 242 млн рублей для помощи гражданам на фоне распространения коронавируса.

Господдержка деятельности волонтёров направлена на создание дополнительных факторов защиты здоровья населения и организацию помощи гражданам со стороны добровольцев в условиях распространения коронавирусной инфекции, — говорится в распоряжении правительства.

Предполагается, что во всех российских регионах волонтёры создадут оперативные штабы, куда привлекут 15 тысяч добровольцев. Они будут оказывать адресную помощь на дому 200 тысячам граждан старше 60 лет, покупая для них продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.

Как писал NEWS.ru, за две недели на общероссийскую горячую линию «Мы вместе» по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением COVID-19, поступило более 160 тысяч звонков. Самые распространённые запросы, поступающие от пенсионеров, — необходимость оказания медицинской помощи на дому и невозможность госпитализации и транспортировки в медицинские учреждения.

Особенно острым остаётся вопрос получения необходимых медикаментов и препаратов, возрастает потребность в оказании психологической поддержки, отмечают специалисты. Растёт количество запросов по работе социальных служб, от помощи по хозяйству до ухода за маломобильными гражданами.