Волонтеры проведут уборку Кольской сверхглубокой скважины В Мурманской области активисты проведут уборку вокруг Кольской сверхглубокой скважины

Фото: Шелковников Евгений Анатольевич, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Масштабные экологические мероприятия в рамках проекта «Чистая Арктика», стартовавшие в Мурманской области 18 июля, включают уборку мусора в окрестностях поселка Никель и, в частности, на территории Кольской сверхглубокой скважины, сообщил в беседе с «МК в Мурманске» руководитель проектного офиса общественного проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин. По его словам, в ходе выполнения работ, на которые выделено четыре дня, 15 добровольцев из разных городов России уберут твердые коммунальные отходы, металлолом и благоустроят территорию возле скважины.

Кольская сверхглубокая останется в истории как очень значимое достижение советских, а затем и российских ученых. Это наследие нужно хранить, — подчеркнул Нагибин.

Он отметил, что предыдущую уборку возле Кольской сверхглубокой активисты проводили в августе прошлого года. Тогда на площадке расчистили мусор и засыпали песком поверхность, однако поддерживать порядок необходимо постоянно.

Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина (СГ-3) является самой глубокой горной выработкой в мире. Ее глубина — 12 км 262 м, диаметр верхней части — 92 см, нижней части — 21,5 см. В 1997 году занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору и удерживает этот рекорд по сей день. Ее бурение велось с перерывами с 1970 по 1991 год, после ряда аварий в 1994 году скважина была законсервирована. В 2020 году власти региона рассказали о планах сделать Кольскую сверхглубокую скважину туристическим объектом.