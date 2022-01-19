Володин: закон об индексации пенсий могут принять сразу в двух чтениях

Госдума 20 января рассмотрит закон об индексации пенсий выше уровня инфляции — на 8,6%. Документ может быть сразу принят во втором и третьем чтениях, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он также напомнил, что закон будет иметь обратную силу и начнёт действовать с 1 января 2022 года.

В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом третьем, — написал Володин.

Он отметил, что решение об индексации принято с целью защиты граждан в условиях выросшей инфляции, компенсации пенсионерам дополнительных расходов из-за повышения цен.

В тексте закона предусмотрено, что он имеет обратную силу и заработает с 1 января. Володин заверил, что необходимые средства в бюджете есть.

Ранее сообщалось, что кабмин внёс поправки в проект закона, принятый в первом чтении. В них говорится о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов инициативу одобрил.