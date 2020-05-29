Володин сообщил о наиболее важных законах, которые были приняты в мае

https://static.news.ru/photo/c3c36ed4-a17a-11ea-adc6-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о наиболее значимых законах, которые приняла нижняя палата в мае 2020 года. Все они касаются государственной поддержки россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Государственная дума продолжает законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Приняты поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов — представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых, — привели слова Вячеслава Володина в РИА Новости.

Также спикер Госдумы отметил несколько важных изменений в Налоговый кодекс РФ. Согласно им, уменьшена налоговая нагрузка на физические лица, владельцев малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о блокировке мобильных приложений с пиратским контентом. Согласно закону, с 1 октября Роскомнадзор будет ограничивать доступ к пиратскому контенту в приложениях после заявления правообладателя и вступления в силу соответствующего судебного акта.